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Дальнее зарубежье 18.06.2022 13:20

ЕС готов работать с ООН для предотвращения глобального продовольственного кризиса - Боррель

По мнению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, события в Украине "угрожают глобальной волной голода", и ЕС готов работать с ООН для предотвращения продовольственной катастрофы.

"Я заверил всех своих собеседников, что мы готовы работать с ООН и партнерами над предотвращением любого нежелательного воздействия наших санкций на глобальную продовольственную безопасность. Мы находимся в тесном контакте с ООН, чтобы рассмотреть такие вопросы, как уклонение от участия в торгах и чрезмерное соблюдение требований, которые могут повлиять на закупки российского зерна или удобрений", - написал высокий представитель ЕС по иностранным делам в субботу в своём блоге.

По его словам европейские "санкции не распространяются на данный экспорт".

"Мы готовы обсудить эти вопросы с экспертами, чтобы выявить конкретные препятствия, в том числе возможные трудности с платежами, и работать над их решением", - заверил Боррель.

При этом он признал, что еще до 24 февраля утрачивались "позиции в глобальной борьбе с голодом". Но украинский конфликт, считает Боррель, значительно усугубил ситуацию.

"Цены на продовольствие, на которые уже повлияли пандемия и изменение климата, в реальном выражении никогда не были такими высокими, как сегодня, и многие эксперты предупреждают, что худшее еще впереди", - отметил глава европейской дипломатии.

"Мы должны срочно дать Украине возможность экспортировать свое зерно через Черное море", - написал Боррель.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ


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