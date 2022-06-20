Азербайджан в январе-мае увеличил производство легковых автомобилей на 44%

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в январе-мае 2022 года составило 939 единиц, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Производство автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось на 43,8%.

В январе было произведено 102 автомобиля, в феврале - 3, в марте - 334, в апреле -271, в мае - 229.

На складах производителей на 1 июня 2022 года имеется 579 единиц легковых автомобилей.

По данным статистики, в январе-мае в стране произведено 197 тракторов, что на 17,6% меньше января-мая 2021 года.

На складах на 1 июня 2022 года имеется 35 тракторов.

В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству автомобилей: в Нефтчале, Гяндже и Нахчыване. При этом завод в Гяндже занимается также производством сельскохозяйственной техники.

В среднесрочной перспективе объемы производства автомобилей в Азербайджане должны достигнуть 5 тыс. единиц в год.

В 2021 году в Азербайджане производство автомобилей составило 2 тыс. 43 единицы (рост на 4,8% от показателя 2020 года), тракторов - 651 (рост в 2,2 раза).

Б.Рустамбекова