ГААД получит 2,1 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Агстафа-Пойлу-государственная граница с Грузией (11 км)-Гыраг Кясямян в Агстафинском районе. Текст документа опубликован на сайте главы государства. Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели выделяется 2,1 млн манатов. Средства будут выделены из госбюджета на 2022 год в рамках государственных капвложений. Автодорога соединяет 2 населенных пункта с населением в 4 тыс. человек. Э.Шафиев

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