Россия и Казахстан совершенствуют единую систему ПВО двух стран - Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о совершенствовании единой региональной системы ПВО России и Казахстана, а также о развивающемся военно-техническом сотрудничестве двух стран.

"Вступил в силу новый договор о развитии военного сотрудничества, который определил актуальные направления взаимодействия наших министерств. Ключевые, это, конечно, совершенствование Единой региональной системы ПВО России и Казахстана, военно-техническое сотрудничество, подготовка кадров, мероприятия оперативной и боевой учёбы", - сказал Шойгу в четверг на встрече с министром обороны Казахстана Русланом Жаксылыковым.

"Мы высоко ценим достигнутый уровень взаимодействия с Казахстаном как на двусторонней основе, так и в рамках международных форматов и интеграционных структур структур ОДКБ, СНГ и ШОС", - заявил также Шойг.

По его словам, в российском военном ведомстве рассматривают Казахстан в качестве основного стратегического союзника и важнейшего партнера России.

"Исходя из этого выстраиваем взаимодействие в военной сфере, которое является важнейшим фактором сохранения стабильности в Центрально-Азиатском регионе", - добавил Шойгу.

Программа стратегического партнёрства Российской Федерации и Республики Казахстан в военной области на 2022-2024 годы, по словам российского министра, успешно реализуется.