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АПК 24.06.2022 15:24

Берлин призывает задуматься о постоянных альтернативных маршрутах вывоза украинского зерна

Министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир призвал подумать о создании не временных, а постоянных альтернативных маршрутов по вывозу зерна с украинской территории, передает в пятницу агентство ЭФЭ.

"Черное море в долгосрочной перспективе нельзя будет рассматривать как безопасный маршрут для Украины, даже при завершении боевых действий", - предположил министр на пресс-конференции. По этой причине, по словам министра, "нужно искать один или несколько постоянных альтернативных маршрутов".

ЭФЭ отмечает, что Оздемир скептически оценивает шансы на успех переговоров с РФ по поводу вывоза зерна из украинских портов.

В последнее время в разных районах мира наблюдаются проблемы с продовольствием. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен связала угрозу продовольственного кризиса с российской военной операцией на Украине, отметив, что "Россия по-прежнему блокирует миллионы тонн остро необходимого зерна". Похожую точку зрения высказывают и другие западные лидеры.

Президент РФ Владимир Путин ранее на этой неделе заявил, что Запад пренебрегает базовыми принципами мировой экономики, в результате экономический кризис приобретает хронический характер, наблюдаются трудности с обеспечением глобальной продовольственной безопасности, взвинчиваются цены на зерновые культуры, другие базовые сельхозпродукты.

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Тэги: ФРГ, УКРАИНА, ЗЕРНО


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