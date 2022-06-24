В МИД РФ заявляют, что Россия не собирается присоединяться к ДЗЯО, договор не является для нее обязывающим

Россия считает, что Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) устанавливает требования только для его участников и не является обязывающим по отношению к РФ, - заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Россия, как и ранее, исходит из того, что данный Договор устанавливает требования исключительно для его участников и не является в чём-либо обязывающим по отношению к нашей стране либо другим государствам, которые не станут его подписывать и ратифицировать", - говорится в размещенном в пятницу на сайте МИД официальном комментарии Захаровой в связи с завершением первой Конференции государств-участников (КГУ) ДЗЯО, состоявшейся в Вене 21-23 июня.

"В данном контексте, в частности, отмечаем, что заявление о том, будто со вступлением ДЗЯО в силу ядерное оружие "теперь недвусмысленно и всеобъемлюще запрещено в соответствии с международным правом", не соответствует действительности", - отмечает Захарова.

Как подчеркивают в МИД, "разделяя приверженность благородной задаче построения мира, свободного от ядерного оружия, продолжаем твёрдо придерживаться позиции о том, что разработка ДЗЯО была преждевременной, ошибочной и по сути контрпродуктивной".

Захарова отмечает, что соглашение никак не способствует снижению нарастающих ядерных рисков, ни на шаг не приближает человечество к заявленной в нём цели, а заложенный в ДЗЯО подход ведёт лишь к нарастанию противоречий между ядерными и неядерными государствами.

"Он не учитывает военно-политическую и военно-стратегическую обстановку и идёт вразрез с принципом, в соответствии с которым ядерное разоружение должно осуществляться так, чтобы это вело к "повышению уровня безопасности для всех". Не видим реалистичных путей для осуществления на основе ДЗЯО каких-либо практических мер по непосредственному сокращению ядерных вооружений", - говорится в комментарии.

По заявлению Захаровой, Россия не намерена присоединяться к договору.

В МИД выразили недоумение в связи с прозвучавшими накануне КГУ в контексте украинского конфликта заявлениями относительно "взаимных угроз применения ядерного оружия", а также отдельные высказывания с трибуны конференции о якобы предпринятом Россией "ядерном шантаже".

"Вновь подчеркиваем: со стороны России никаких "ядерных угроз" никогда не звучало и не звучит. Российские подходы основаны исключительно на логике сдерживания, в т.ч. в нынешних условиях, когда спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России страны НАТО, которые провозгласили себя "ядерным альянсом", опасно балансируют на грани прямого вооружённого конфликта", - подчеркивается в комментарии.