В МИД РФ заявляют, что Россия не собирается присоединяться к ДЗЯО, договор не является для нее обязывающим

Россия считает, что Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) устанавливает требования только для его участников и не является обязывающим по отношению к РФ, - заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Россия, как и ранее, исходит из того, что данный Договор устанавливает требования исключительно для его участников и не является в чём-либо обязывающим по отношению к нашей стране либо другим государствам, которые не станут его подписывать и ратифицировать", - говорится в размещенном в пятницу на сайте МИД официальном комментарии Захаровой в связи с завершением первой Конференции государств-участников (КГУ) ДЗЯО, состоявшейся в Вене 21-23 июня.
"В данном контексте, в частности, отмечаем, что заявление о том, будто со вступлением ДЗЯО в силу ядерное оружие "теперь недвусмысленно и всеобъемлюще запрещено в соответствии с международным правом", не соответствует действительности", - отмечает Захарова.
Как подчеркивают в МИД, "разделяя приверженность благородной задаче построения мира, свободного от ядерного оружия, продолжаем твёрдо придерживаться позиции о том, что разработка ДЗЯО была преждевременной, ошибочной и по сути контрпродуктивной".
Захарова отмечает, что соглашение никак не способствует снижению нарастающих ядерных рисков, ни на шаг не приближает человечество к заявленной в нём цели, а заложенный в ДЗЯО подход ведёт лишь к нарастанию противоречий между ядерными и неядерными государствами.
"Он не учитывает военно-политическую и военно-стратегическую обстановку и идёт вразрез с принципом, в соответствии с которым ядерное разоружение должно осуществляться так, чтобы это вело к "повышению уровня безопасности для всех". Не видим реалистичных путей для осуществления на основе ДЗЯО каких-либо практических мер по непосредственному сокращению ядерных вооружений", - говорится в комментарии.
По заявлению Захаровой, Россия не намерена присоединяться к договору.
В МИД выразили недоумение в связи с прозвучавшими накануне КГУ в контексте украинского конфликта заявлениями относительно "взаимных угроз применения ядерного оружия", а также отдельные высказывания с трибуны конференции о якобы предпринятом Россией "ядерном шантаже".
"Вновь подчеркиваем: со стороны России никаких "ядерных угроз" никогда не звучало и не звучит. Российские подходы основаны исключительно на логике сдерживания, в т.ч. в нынешних условиях, когда спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России страны НАТО, которые провозгласили себя "ядерным альянсом", опасно балансируют на грани прямого вооружённого конфликта", - подчеркивается в комментарии.
Глава МИД Азербайджана принял посла Венгрии в связи с завершением дипломатической миссии в Баку
Генпрокуроры Азербайджана и России обсудили сотрудничество в борьбе с преступностью
Генпрокурор Азербайджана подчеркнул недопустимость незаконных визитов в Карабах
Профицит счета текущих операций КНР достиг рекордных для I квартала $88,9 млрд
В ЕС пока не обсуждают идею ограничения цен на газ из РФ, опасаясь снижения поставок - Драги
Lufthansa отменит более 3 тыс. рейсов в летние месяцы из-за дефицита сотрудников
В Азербайджан из России экстрадированы двое граждан страны
В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19, один летальный исход
Вена вернула себе первое место в списке лучших городов мира для жизни
AzerGold направит 610 тыс. манатов на социальные проекты в Дашкесане
ИВ Сумгайыта направит около 1,4 млн манатов на дорожные работы
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Кредит для микробизнеса до 100 000 АЗН от Yelo Bank
Подписан меморандум о сотрудничестве между Бакинской высшей школой нефти SOCAR и Kapital Bank
В рамках проекта “Цифровой Шелковый Путь” создано совместное предприятие
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ