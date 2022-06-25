Переговоры с Азербайджаном вышли на финишную прямую - еврокомиссар по энергетике

В Европейском союзе 12 государств полностью или частично остались без газа из России, поведение Москвы в последние недели существенно обострило риски, сообщила уполномоченный Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон (Kadri Simson).
"Ситуация острая уже с начала прошлогодней осени, но поведение России в последние недели значительно обострило риски", - сказала Симсон в субботу эстонской газете (Postimees).
Она сообщила, что "12 государств-членов ЕС на сегодня частично или полностью отрезаны от российского газа". "Подготовленный в начале года кризисный план ЕС может пригодиться каждый час и государства-члены должны быть готовы к применению своих государственных планов", - отметила она.
Симсон сказала, что на минувшей неделе ЕС достиг соглашения по увеличению поставок газа с Израилем и Египтом, углублено сотрудничество с Норвегией, на финишной прямой переговоры с Азербайджаном.
Она подчеркнула, передает BNS, что совместные закупки газа требуют единогласия и координации между государствами-членами, и что работа Еврокомиссии создает для этого необходимые условия.
"Хорошая новость заключается в том, что в мае в очередной раз был установлен рекорд по поступлению СПГ в Европу - 12,8 млрд кубометров - это самый большой месячный объем за всю историю", - сказала Симсон.
По ее словам, "большие разногласия" среди министров энергетики вызывают вопросы, связанные с деятельностью электрорынка, а также продления деятельности атомной энергетики.
"Комиссия не может по последнему вопросу принимать решения ни за одно государство, выбор источников энергии согласно основополагающим европейским договорам является суверенным правом государств-членов", - сказала Симсон.
Она заявила, что начинающиеся в понедельник в ЕС обсуждения этих вопросов "чрезвычайно важны, чтобы ЕС мог сплоченно и с максимальной готовностью встретить зиму".
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