Баку и Тегеран обсудили реализацию меморандума о коммуникационных связях между регионами Азербайджана через Иран

Посольство Азербайджана в Тегеране в воскресенье в твиттере сообщило о встрече главы азербайджанской дипмиссии Али Ализаде с министром дорог и городского развития Ирана Ростамом Гасеми.

Согласно дипмиссии, стороны обсудили реализацию подписанного между двумя странами 11 марта 2022 года в Баку меморандума о взаимопонимании по созданию коммуникационных связей между регионами Азербайджана - Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой - через территорию Ирана.

«Стороны отметили важность завершения технических работ по возведению мостов и скорейшего начала строительных работ в рамках данного проекта», - сообщили в посольстве.

На встрече, продолжили в дипмиссии, азербайджанский посол и иранский министр также обменялись мнениями о продолжении строительства железнодорожной линии Решт-Астара и железнодорожного грузового терминала, подчеркнув, что все эти совместные проекты будут способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономического сотрудничества и отношений Баку и Тегерана.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, добавили в посольстве.

Р.Ахмедов