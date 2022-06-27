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Дальнее зарубежье 27.06.2022 21:15

Премьер Швеции надеется на устранение в ближайшее время препятствий для вступления в НАТО

Стокгольм надеется на завершение диалога с Турцией вокруг вступления Швеции в НАТО в ближайшее время, заявила в понедельник премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

"Ранее сегодня официальные лица из Швеции, Финляндии и Турции провели встречу здесь, в Брюсселе, в рамках нового этапа переговоров. И я ожидаю, что этот диалог может быть с успехом завершен в ближайшее время", - сказала она по итогам встречи с главой НАТО Йенсом Столтенбергом.

18 мая Финляндия и Швеция передали заявки на вступление в НАТО. Однако рассмотрение заявок блокирует Турция. Она предъявляет ряд претензий к этим странам, в частности, обвиняет их в поддержке курдских группировок, которые в Турции считаются террористическими.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, НАТО, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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