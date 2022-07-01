Армения и Турция договорились в кратчайшие сроки открыть сухопутную границу для проезда граждан третьих стран - МИД Армении

Спецпредставители Армении и Турции по нормализации отношений на встрече в Вене в пятницу договорились открыть границу для граждан третьих стран, сообщает МИД Армении.

"Сегодня в Вене состоялась четвертая встреча специальных представителей по нормализации отношений между Арменией и Турцией. Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча. Стороны договорились в возможно кратчайшие сроки обеспечить пересечение сухопутной границы между Арменией и Турцией для граждан третьих стран, посещающих эти страны, и решили начать необходимые процедуры в этом направлении", - сообщает пресс-служба МИД Армении.

В ведомстве отметили, что Рубинян и Кылыч договорились в возможно кратчайшие сроки также начать осуществление прямых авиагрузоперевозок между Арменией и Турцией.

"Кроме того, обсуждены возможные конкретные шаги, которые могут быть предприняты для достижения окончательной цели по полноценному урегулированию отношений между двумя странами. Стороны вновь подчеркнули свою договоренность продолжить процесс урегулирования без предварительных условий", - заявили в МИД Армении.