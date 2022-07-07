До конца года Украина получит еще около $20 млрд помощи и поддержки от международных партнеров

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца 2022 года Украина получит еще около $20 млрд помощи и поддержки от международных партнеров.

"У нас есть понимание, что до конца года у нас будет еще ориентировочно около 20 млрд долларов помощи и поддержки от наших партнеров ", - сказал Шмыгаль в интервью в эфире национального телемарафона в четверг вечером.

Премьер отметил, что до конференции в Лугано было подписано договоренностей с партнерами на сумму $26,7 млрд, часть из которых Украины уже получила.