Министр обороны Азербайджана открыл новую воинскую часть в Карабахе

Министр обороны Азербайджана генерал полковник Закир Гасанов в субботу принял участие в открытии новой воинской части на территории Ходжавендского района в Карабахе, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

«Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, руководящий состав министерства и глава исполнительной власти Ходжавендского района Эйваз Гусейнов в день Гурбан байрамы приняли участие в открытии новой воинской части на территории Ходжавендского района», - говорится в сообщении военного ведомства.

В нем отмечается, что были осмотрены штаб, столовая, медпункт, солдатская казарма, автопарк, склады различного назначения и другие объекты инфраструктуры на территории военного городка, построенного в целях организации боевой подготовки и службы войск на высоком уровне, а также обеспечения бытовых условий личного состава.

Министру обороны было доложено о том, что все служебные помещения оснащены кондиционерами, мебелью, санитарными узлами современного типа, постельными принадлежностями, кухонным оборудованием и генераторами.

После осмотра воинской части Гасанов дал соответствующие поручения по дальнейшему улучшению служебно-бытовых условий личного состава.

Р.Керимов