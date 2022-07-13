Генсек ООН заявил, что с оптимизмом смотрит на возможность заключения соглашения по вывозу украинского зерна

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что с оптимизмом смотрит на возможность заключения соглашения по вывозу украинского зерна.
"Это была первая встреча, ее результаты очень обнадеживают. Нам нужно сделать следующие шаги, и надеемся, что можно будет добиться соглашения", - сказал он журналистам в Нью-Йорке, комментируя состоявшиеся в среду переговоры в Турции по теме зерна.
"Я настроен оптимистично", - заявил Гутерриш, добавивший, что для достижения соглашения еще предстоит провести работу. Он подтвердил, что следующий этап переговоров состоится, как ожидается, на следующей неделе.
По словам генсека, решение сторон о создании координационного центра в Стамбуле для вывоза украинского зерна является важным шагом, теперь надо продолжать работу для "материализации" достигнутого прогресса.
"То, что произошло сегодня - важный и существенный шаг вперед на пути к соглашению", - заявил Гутерриш журналистам.
Ранее в среду представители Турции, России, Украины и ООН в ходе переговоров по теме экспорта украинского зерна договорились создать координационный центр в Стамбуле. Кроме того, по данным турецких СМИ, стороны достигли согласия по системе совместного контроля зерна в портах.
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