Начальник СВР Нарышкин не связывает свой визит в Ереван с поездкой в Армению главы ЦРУ

Начальник Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что его приезд в Ереван никак не связан с недавним визитом в столицу Армении директора ЦРУ США Уильяма Бернса.
"Мой визит в Ереван никак не связан с приездом моего американского коллеги. Однако я не исключаю, что его визит как раз связан", - сказал он в понедельник в посольстве РФ в Армении на пресс-подходе для российских СМИ.
"Сотрудничество между нашими странами позитивно развиваются как в экономических и военно-политических, так и в гуманитарных областях. Частью этого сотрудничества является взаимодействия спецслужб. Сегодня с моим коллегой обсудили вопросы обмена разведывательной информацией, совместных действий с целью выявлений целого комплекса внешних угроз по отношению к Армении и к России", - сказал Нарышкин.
Он также отметил, что с армянскими коллегами продолжаются обсуждения для формирования плана совместных работ на предстоящие годы.
Отмечается, что в ходе встреч Нарышкина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем Службы нацбезопасности республики Арменом Абазяном была дана высокая оценка содержанию и характеру стратегического партнерства между нашими странами.
Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Бельгию
Баку и Брюссель могут в ближайший месяц завершить переговоры по соглашению о стратегическом партнерстве - Алиев
Алиев: Азербайджан планирует расширить торговые связи с ЕС за счет реализации совместных проектов
Boeing не будет увеличивать производство 737 Max из-за ограничений в поставках компонентов - СЕО
Монетный двор Хорватии приступил к чеканке национальных монет евро
ЕК в среду изучит различные сценарии развития ситуации с поставками газа РФ - Боррель
Генсек ООН призвал богатые страны сдержать обещание направлять в год $100 млрд на помощь тем, кто страдает от изменений климата
В Азербайджане спад случаев заражения COVID-19
Генпрокуратура в рамках борьбы с коррупцией в Минкультуры обеспечила возмещение ущерба на 1,9 млн манатов
Армения должна выполнить пункты трехстороннего заявления, касающиеся открытия транспортного сообщения Азербайджана с Нахчываном - Алиев
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Льготный кредит от Yelo Bank для именинников!
Команда «Nar» стала победителем конкурса «Breyn Rinq»
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ