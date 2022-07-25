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Внешняя политика 25.07.2022 00:09

Глава МИД Ирана подчеркивает решимость Тегерана расширять отношения с Баку во всех областях

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с послом ИРИ в Азербайджане Сейедом Аббасом Мусави в воскресенье подчеркнул решимость Тегерана расширять отношения с Баку во всех областях. Об этом сообщили в МИД Ирана.

«На встрече Амир Абдоллахиан указал на важность связей с соседними странами, особенно с мусульманскими, и подчеркнул решимость Ирана расширять отношения с Азербайджанской Республикой во всех областях. Он также дал Мусави необходимые инструкции», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе состоявшейся днем встречи глава МИД Ирана заслушал доклад посла о взаимоотношениях Тегерана и Баку.

Р.Керимов

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Тэги: ИРАН, АЗЕРБАЙДЖАН, МИД


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