Глава МИД Ирана подчеркивает решимость Тегерана расширять отношения с Баку во всех областях

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с послом ИРИ в Азербайджане Сейедом Аббасом Мусави в воскресенье подчеркнул решимость Тегерана расширять отношения с Баку во всех областях. Об этом сообщили в МИД Ирана.

«На встрече Амир Абдоллахиан указал на важность связей с соседними странами, особенно с мусульманскими, и подчеркнул решимость Ирана расширять отношения с Азербайджанской Республикой во всех областях. Он также дал Мусави необходимые инструкции», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе состоявшейся днем встречи глава МИД Ирана заслушал доклад посла о взаимоотношениях Тегерана и Баку.

Р.Керимов