В новой Морской доктрине открыто обозначены границы России - Путин

В новой Морской доктрине РФ открыто обозначены границы страны, в том числе в Арктике и на Черном море, заявил президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что их защита будет твердо обеспечиваться всеми средствами.

Выступая на Главном военном морском параде, президент РФ сообщил о подписании указа об утверждении новой Морской доктрины России. "Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России - и экономических, и жизненно важных стратегических. Прежде всего, это наши арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингового морей, балтийские и курильские проливы", - сказал Путин.

Он добавил: "Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами".

Глава российского государства подчеркнул, что ключевое здесь - это возможности Военно-морского флота. "Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу, успешно с честью выполняет стратегические задачи на рубежах нашей страны и в любом районе мирового океана, обладает высокой готовностью к активным действиям в своих береговых, надводных, воздушных, подводных сил и средств, они постоянно совершенствуются", - сказал Путин.