Россия в качестве ответной меры ввела персональные санкции в отношении ряда британских политиков, бизнесменов и журналистов, сообщили в понедельник в МИД России.

В российский "стоп-лист" внесены 39 физических лиц, их список опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В связи с продолжением применения правительством Великобритании механизма санкционных ограничений в отношении представителей общественно-политических кругов России, отечественных экономоператоров и СМИ принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда британских политиков, бизнесменов и журналистов, которые способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию", - отметили на Смоленской площади.