Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Карабаху - Кремль

Президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном по телефону реализацию договоренностей по Карабаху, сообщила во вторник пресс-служба Кремля. "Обсуждены отдельные практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г.", - говорится в сообщении. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

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