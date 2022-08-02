В МИД РФ расценивают визит Пелоси на Тайвань как провокацию

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является провокацией, Китай вправе принимать меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, заявили в МИД РФ.

"Рассматриваем ее визит как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР", - говорится в распространенном во вторник заявлении МИД РФ.

"Считаем, что отношения между сторонами Тайваньского пролива - это сугубо внутреннее дело Китая. Китайская сторона вправе предпринимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в тайваньском вопросе", - отмечается в заявлении.

На Смоленской площади подчеркивают, что принципиальная позиция России неизменна: "исходим из того, что существует только один Китай, правительство КНР - единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань - неотъемлемая часть Китая".

"Призываем Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии", - говорится в заявлении.