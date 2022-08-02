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Дальнее зарубежье 02.08.2022 21:45

В МИД РФ расценивают визит Пелоси на Тайвань как провокацию

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является провокацией, Китай вправе принимать меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, заявили в МИД РФ.

"Рассматриваем ее визит как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР", - говорится в распространенном во вторник заявлении МИД РФ.

"Считаем, что отношения между сторонами Тайваньского пролива - это сугубо внутреннее дело Китая. Китайская сторона вправе предпринимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в тайваньском вопросе", - отмечается в заявлении.

На Смоленской площади подчеркивают, что принципиальная позиция России неизменна: "исходим из того, что существует только один Китай, правительство КНР - единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань - неотъемлемая часть Китая".

"Призываем Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии", - говорится в заявлении.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ПЕЛОСИ, ТАЙВАНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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