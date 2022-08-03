Байрамов: невыполнение Арменией взятых на себя обязательств - основная причина напряженности в регионе

Основной причиной возникшей напряженности в регионе Южного Кавказа является невыполнение Арменией взятых на себя обязательств. Об этом заявил минист иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов специальному представителю Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаару в ходе телефонного разговора в среду, сообщили в МИД Азербайджана.
«Министр подчеркнул, что вопреки обязательствам, вытекающим из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, вооруженные силы Армении и армянские незаконные вооруженные формирования (НВФ) до сих пор не были полностью выведены с территории Азербайджана, что является недопустимым. Было доведено до внимания (собеседника), что невыполнение Арменией взятых на себя обязательств является основной причиной напряженности в регионе», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В нем отмечается, что Байрамов «довел до сведения противоположной стороны тот факт, что в последние дни со стороны Армении были совершены провокации как в приграничных районах двух государств, так и на территории Азербайджана, где временно размещен миротворческий контингент Российской Федерации, а 3 августа в результате интенсивного обстрела членами армянских НВФ позиций подразделений азербайджанской армии на лачинском направлении убит один азербайджанский военнослужащий». В ходе разговора было подчеркнуто, что «Вооруженные силы Азербайджана принимают на своей территории адекватные ответные меры на военные провокации».
Байрамов заявил, что «эти провокации армянской стороны являются грубым нарушением трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, а также заявлений между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля и наносят вред посредническим усилиям».
В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, добавили в МИД Азербайджана.
Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что в среду члены армянских НВФ на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, грубо нарушив положения заявления от 10 ноября 2020 года, 3 августа совершили террористическо-диверсионную операцию против подразделений азербайджанской армии, в результате чего погиб азербайджанский военнослужащий Кязымов Анар Рустам оглу.
Кроме того, продолжили в Минобороны Азербайджана, члены армянских НВФ предприняли попытку захватить высоту Гырхгыз, расположенную на горном хребте, охватывающем территорию Кельбаджарского и Лачинского районов, и оборудовать там новые боевые позиции.
«В результате ответной операции «Возмездие», проведенной подразделениями азербайджанской армии, была взята под контроль высоты Гырхгыз, Сарыбаба и ряд других важных господствующих высот вдоль Карабахского хребта горной цепи Малого Кавказа. В настоящее время нашими подразделениями ведутся инженерные работы по сооружению новых позиций и прокладке путей обеспечения на выгодных рубежах», - говорилось в сообщении военного ведомства.
В нем отмечалось, что в рамках операции были уничтожены несколько боевых позиций армянских НВФ, нанесен удар с воздуха по воинской части в населенном пункте Юхары Оратаг бывшего Агдеринского района. В результате, сообщили в военном ведомстве, была уничтожена и ранена живая сила армянских НВФ, уничтожены несколько гаубиц Д-30, военные транспортные средства и большое количество боеприпасов.
Р.Керимов
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