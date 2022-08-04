Замглавы МИД РФ обсудил со спецпосланником генсека ООН сирийское политическое урегулирование

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин провёл в среду телефонный разговор со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

"Состоялось обсуждение актуальных вопросов ситуации в Сирии с учётом их регулярного рассмотрения в СБ ООН. Отмечалась важность продолжения усилий по продвижению политического процесса урегулирования, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, в строгом соответствии принципу уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности САР, как это прописано в резолюции 2254 СБ ООН", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе ооновской стороны.