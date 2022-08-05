Чавушоглу в разговоре с Байрамовым осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлутом Чавушоглу, сообщает МИД Азербайджана.

"В ходе телефонного разговора министр иностранных дел Турции выразил обеспокоенность в связи с нападением группы религиозных радикалов на здание посольства Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Байрамов, в свою очередь, подробно проинформировал своего коллегу о вышеупомянутом инциденте.

"Чавушоглу полностью осудил нападение на азербайджанское посольство, отметив, что Турция находится рядом с Азербайджаном и всегда готова оказать поддержку", - подчеркнули в МИД.

Байрамов поблагодарил Чавушоглу за внимание и поддержку.