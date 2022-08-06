Первый этап восстановления Карабаха завершат в 2026 году - спецпредставитель президента

Первый этап плана восстановления Карабахского экономического района планируется завершить в 2026 году. Об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

По его словам, данный этап включает процесс восстановления Агдамского, Физулинского городских центров, поселков Гадрут, Суговушан и 32 сел.

При этом предполагается, обратил внимание спецпредставитель главы государства, что поселки Гадрут и Суговушан, села Талыш и Туг станут привлекательными туристическими направлениями.

План восстановления Карабахского экономического района состоит из трех этапов и рассчитан до 2040 года, отметил Гусейнов.

Р.Керимов