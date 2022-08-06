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Карабах 06.08.2022 21:53

Первый этап восстановления Карабаха завершат в 2026 году - спецпредставитель президента

Первый этап плана восстановления Карабахского экономического района планируется завершить в 2026 году. Об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

По его словам, данный этап включает процесс восстановления Агдамского, Физулинского городских центров, поселков Гадрут, Суговушан и 32 сел.

При этом предполагается, обратил внимание спецпредставитель главы государства, что поселки Гадрут и Суговушан, села Талыш и Туг станут привлекательными туристическими направлениями.

План восстановления Карабахского экономического района состоит из трех этапов и рассчитан до 2040 года, отметил Гусейнов.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ


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