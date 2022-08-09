Сильно кашлявший на официальном мероприятии Байден сдал очередной отрицательный тест на COVID-19

Президент США Джо Байден снова сдал отрицательный тест на коронавирус COVID-19, несмотря на сильный кашель во время выступления в Белом доме ранее во вторник, заявили в Белом доме.

"Президент сдал отрицательный тест на COVID-19 вчера и сегодня утром", - говорится в заявлении Белого дома.

Ранее во вторник Байден выступил с речью на подписании закона, направленного на увеличение производства американский полупроводников. На протяжении практически всего выступления президент сильно кашлял, сморкался и несколько раз пил воду.

На прошлых выходных у Байдена был повторно выявлен коронавирус, спустя 12 дней после того, как это заболевание у него диагностировали в первый раз. В это воскресенье президент впервые после повторного заражения сдал отрицательный тест на заболевание.

Лечащий врач Байдена предупреждал о возможности возвращения болезни, поскольку такое случается у пациентов, использовавших для лечения медикамент Paxlovid.

Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также сделал две бустерные дозы вакцины.