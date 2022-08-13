Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате беспилотника армянских НВФ в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщило о перехвате в субботу беспилотника армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе Азербайджана, который пытался совершить разведывательный полет над позициями азербайджанской армии в окрестностях города Шуша.

«13 августа примерно в 10:30 квадракоптер незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, попытался совершить разведывательный полет над позициями наших подразделений в окрестностях города Шуша», - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана отметили, что «квадрокоптер был своевременно обнаружен, посажен особым способом и перехвачен».

Р.Керимов