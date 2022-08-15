Вышедшее из Украины судно с пшеницей прибыло в Стамбул

В Стамбул в воскресенье прибыл первый сухогруз с украинской пшеницей, вышедший из Черноморска в рамках вывоза зерна с Украины, передает в ночь на понедельник телеканал TRT World со ссылкой на Совместный координационный центр (СКЦ).

По данным СКЦ, именно судно "Sormovskiy" под флагом Белиза первым вывезло пшеницу с Украины по "зерновому коридору". На его борту примерно 3 тыс. тонн пшеницы, оно покинуло Черноморск 12 августа.

Как сообщает центр, с Украины по "зерновому коридору" вывезли уже более 438 тыс. тонн сельхозпродукции. Ранее в рамках согласованной в Стамбуле инициативы из Украины, согласно открытым данным, вывозили кукурузу, сою, подсолнечник.

Всего на данный момент СКЦ разрешил уже 19 сухогрузам с продовольствием выйти из украинских портов в рамках сделки по вывозу зерна. Из них 16 покинули порты страны, некоторые прибыли в пункты назначения. Так, судно "Polarnet" 8 августа прибыло в конечный порт Дериндже в Измитском заливе, на его борту около 12 тыс. тонн кукурузы. Согласно данным портала Marine Traffic, сухогруз "Rojen", вышедший 5 августа из Черноморска, 12 августа достиг порта города Равенна (Италия, регион Эмилия-Романья).

Судно "Разони", которое первым вышло из украинского порта в рамках инициативы по вывозу зерна и направлялось в ливанский город Триполи, остановилось в турецком Мерсине после того, как ливанский заказчик отказался от этого товара. Теперь, согласно данным портала Marine Traffic, этот сухогруз направляется в Египет.

Кроме того, 5 августа помимо "Polarnet" и "Rojen" из Украины отплыл сухогруз "Navi Star", он направляется ирландский порт Фойнс.

Помимо этого, сразу четыре судна с зерном вышли утром 7 августа из Одессы и Черноморска. Суда "Mustafa Necati", "Star Helena" и "Glory" вышли по "зерновому коридору" из Черноморска, а сухогруз "Riva Wind" - из Одессы. По данным Marine Traffic, "Riva Wind" направляется в турецкий Искендерун, а "Star Helena" - в греческий порт Пирей. При этом "Mustafa Necati" движется в Италию. Что касается судна "Glory", оно прибыло в египетский Порт-Саид.

Также 8 августа из портов Черноморск и Южный вышли сухогрузы под флагом Либерии - "Arizona" и "Sacura". Последний направляется из Южного в порт города Равенна с 11 тыс. тонн сои. Согласно данным портала Marine Traffic, "Arizona" следует из Черноморска в Бодрум. Сообщалось, что на его борту 50 тыс. тонн кукурузы.

Из Черноморска 9 августа вышли еще два сухогруза с 70 тыс. тонн зерна. Судно "Ocean Lion" под флагом Либерии, на борту которого около 64,7 тыс. тонн кукурузы, следует в Суэцкий канал. Другой сухогруз "Rahmi Yagci" с 5,3 тыс. тонн подсолнечного шрота направляется в порт турецкого города Алиага, свидетельствуют данные Marine Traffic. Судно "Star Laura", на борту которого 60 тыс. тонн кукурузы, покинуло Украину 12 августа и, как сообщалось, должно проследовать в Иран. При этом, согласно данным Marine Traffic, в настоящий момент сухогруз направляется в греческий Пирей.

Еще два судна вышли из Черноморска 13 августа. Сухогруз "Fulmar S" под флагом Барбадоса направляется с 12 тыс. тонн кукурузы в Стамбул, а судно "Thoe" под флагом Маршалловых островов с 3 тыс. тонн семян подсолнечника следует в турецкий порт Текирдаг.

На сайте СКЦ отмечается, что еще три сухогруза - "Brave Commander", "Petrel S" и "Osprey S" прибыли в украинские порты для вывоза оттуда зерна по специальному коридору.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.