Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

12.08 $/bbl +/- WTI 92.09 -2.25 Brent 98.15 -1.45

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 15.08.2022 15:51

Экспортная пошлина на нефть с 1 сентября понизится на $1, до $52 за тонну - Минфин РФ

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 сентября 2022 года понизится на $1 - до $52 с $53 за тонну в августе, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.

В августе также наблюдалось ее снижение - на $2,2 с $55,2 за тонну.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июля по 14 августа составила $83,06 за баррель, или $606,4 за тонну.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до $15,6 с $15,9 за тонну, на темные - до $52 с $53.

Пошлина на экспорт товарного бензина снизится до $15,6 с $15,9, прямогонного (нафта) - до $28,6 с $29,1 за тонну.

Пошлина на сжиженный газ (СПБТ - смесь пропан-бутан техническая) составит $91,6 (в августе - $102,2), на чистые фракции сжиженных углеводородных газов (СУГ) - $82,4 ($91,9).

Пошлина на кокс снизится до $3,3 с $3,4.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, ПОШЛИНА


Похожие новости


КТК существенно снизил перекачку нефти Новак отметил восстановление рынка нефти до допандемийного уровня ЕС рекомендует импортерам нефти прописывать в контрактах пункт об отсутствии в поставляемой смеси российской составляющей В G7 не отказываются от идеи установления потолка цен на российскую нефть - документ Россия может прекратить поставки нефти странам, которые введут "ценовой потолок" - Набиуллина Россия сократит поставки нефти на рынок в случае введения потолка цен на нее - Новак

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az