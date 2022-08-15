Экспортная пошлина на нефть с 1 сентября понизится на $1, до $52 за тонну - Минфин РФ

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 сентября 2022 года понизится на $1 - до $52 с $53 за тонну в августе, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.
В августе также наблюдалось ее снижение - на $2,2 с $55,2 за тонну.
Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июля по 14 августа составила $83,06 за баррель, или $606,4 за тонну.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до $15,6 с $15,9 за тонну, на темные - до $52 с $53.
Пошлина на экспорт товарного бензина снизится до $15,6 с $15,9, прямогонного (нафта) - до $28,6 с $29,1 за тонну.
Пошлина на сжиженный газ (СПБТ - смесь пропан-бутан техническая) составит $91,6 (в августе - $102,2), на чистые фракции сжиженных углеводородных газов (СУГ) - $82,4 ($91,9).
Пошлина на кокс снизится до $3,3 с $3,4.
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