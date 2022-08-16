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Здравоохранение 16.08.2022 18:03

Первая леди США заразилась COVID-19

Джилл Байден, супруга президента США, заразилась коронавирусом COVID-19, она испытывает слабые симптомы заболевания, сообщила во вторник директор по коммуникациям первой леди Элизабет Александер.

"В понедельник вечером, после получения отрицательного теста на COVID-19, у первой леди начали проявляться симптомы простуды. Быстрый тест на антиген вновь показал отрицательный результат, однако ПЦР-тест оказался положительным", - говорится в заявлении Александер.

По ее данным, у первой леди наблюдаются легкие симптомы коронавируса. Она уйдет на изоляцию как минимум на пять дней в своей резиденции в Южной Каролине и вернется в Белый дом только после получения двух отрицательных результатов тестов на COVID-19. Для лечения Джилл Байден прописали курс медикамента Paxlovid.

Александер напомнила, что первая леди полностью вакцинирована, а также два раза делала бустерную прививку от коронавируса.

Накануне глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил, что заразился коронавирусом, у него также проявляются слабые симптомы заболевания.

"Сегодня утром я получил положительный результат теста на COVID-19. Я испытываю слабые симптомы и уйду на пятидневный домашний карантин в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC)", - говорилось в заявлении Остина с сайта Пентагона.

По словам министра, он продолжит выполнять служебные обязанности из дома.

Остин также сообщил, что с президентом США Джо Байденом он последний раз контактировал 29 июля.

Ранее коронавирусом переболел и президент США.

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Тэги: США, БАЙДЕН, СУПРУГА, КОРОНАВИРУС


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