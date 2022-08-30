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Регион 30.08.2022 18:30

Состоялось второе заседание комиссии по делимитации и безопасности армяно-азербайджанской границы

В Москве во вторник под председательством вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна состоялось второе заседание комиссии по делимитации и безопасности армяно-азербайджанской границы, сообщает министерство иностранных дел Азербайджана.

Заседание комиссии по делимитации и безопасности армяно-азербайджанской границы состоится в Москве 30 августа.

«В ходе встречи стороны обсудили организационные и процедурные вопросы, также состоялся обмен мнениями относительно дальнейшей работы комиссии и регламенте совместной работы», - отмечается в сообщении.

Стороны также достигли договоренности о сроках проведения 3-го заседания комиссии (в Брюсселе-ИФ).

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ДЕЛИМИТАЦИЯ


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