В Москве во вторник под председательством вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна состоялось второе заседание комиссии по делимитации и безопасности армяно-азербайджанской границы, сообщает министерство иностранных дел Азербайджана.

Заседание комиссии по делимитации и безопасности армяно-азербайджанской границы состоится в Москве 30 августа.

«В ходе встречи стороны обсудили организационные и процедурные вопросы, также состоялся обмен мнениями относительно дальнейшей работы комиссии и регламенте совместной работы», - отмечается в сообщении.

Стороны также достигли договоренности о сроках проведения 3-го заседания комиссии (в Брюсселе-ИФ).

Б.Рустамбеков