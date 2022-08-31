Moody`s ухудшило прогнозы роста ВВП G20 на 2022 и 2023гг

Международное рейтинговое агентство Moody`s понизило прогнозы роста экономики стран G20 на 2022 и 2023 годы, отметив существенное ухудшение перспектив ряда крупных государств с начала текущего года.
Согласно новым прогнозам Moody`s, ВВП стран G20 в этом году увеличится на 2,5%, а не на 3,1%, как ожидалось в мае. Прогноз роста на 2023 год ухудшен до 2,1% с 2,9%.
Российская экономика, по прогнозу Moody`s, снизится на 7% в текущем году и на 3% в следующем. Прогнозы для экономики РФ не изменились по сравнению с маем.
"Перспективы мировой экономики продолжают ухудшаться, особенно с учетом ужесточения финансовых условий в результате действий центробанков, старающихся ослабить инфляцию", - говорится в обзоре Moody`s.
Несмотря на то, что экономические прогнозы являются "однозначно негативными", эксперты агентства отмечают наличие сигналов "начинающейся стабилизации ситуации после бурной первой половины 2022 года, в течение которой неблагоприятные макроэкономические сюрпризы сопровождались резкой волатильностью финансовых рынков".
"Глобальная торговля и цены приходят в соответствие с постковидной нормой. Объемы торговли товарами длительного пользования и цены на сырье будут ослабляться, спрос на товары уже идет вниз. Проблемы в цепочках поставок снижаются, и глобальное производство автомобилей увеличивается, - отмечают эксперты агентства. - Темпы роста цен производителей в ряде стран, вероятно, уже достигли своего пика, и что очень важно, инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу остаются зафиксированными", - говорится в обзоре.
Денежно-кредитные и финансовые условия в мире будут ограничивать экономическую активность до конца 2023 года, считают в Moody`s.
"Даже в случае ослабления базовой инфляции в США, Федеральная резервная система (ФРС) вряд ли будет расположена к преждевременному смягчению финансовых условий. В результате ставка ФРС, которая в настоящий момент близка к нейтральному уровню, вероятно, останется на уровне, ограничивающем активность до конца следующего года. В случае других крупных ЦБ, сохранение повышательных рисков для инфляции потребует поддержания довольно жесткой монетарной политики", - говорится в обзоре.
"Российско-украинский конфликт является центральной темой общей макроэкономической картины. Хотя мы видим очень низкую вероятность распространения конфликта за пределы Украины, такое событие будет означать существенную эскалацию. Кроме того, риск энергетического шока остается высокой", - отмечают в Moody`s.
Прогноз роста ВВП развитых стран G20 на 2022 год понижен до 2,1% с 2,6%, для emerging markets - до 3,3% с 3,8%.
Moody`s ухудшило прогноз повышения китайской экономики на текущий год до 3,5% с 4,5%, на следующий год - до 4,8% с 5,3%.
Экономика США, как ожидается, увеличится на 1,9% в 2022 году и на 1,3% в 2023 году (предыдущие прогнозы - 2,8% и 2,3%), еврозоны - на 2,5% и 0,3% (ранее 2,5% и 2,3%). ВВП Германии в текущем году увеличится лишь на 1,4%, а в следующем снизится на 0,4%, прогнозирует Moody`s.
Агентство ожидает роста экономики Японии на 1,8% и 1,3% в этом и следующем году соответственно, Великобритании - на 3% и 0,9%, Индии - на 7,7% и 5,2%, Бразилии - на 1,7% и 0,7%, Турции - на 4,5% и 2%.
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