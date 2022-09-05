Казахстан продолжает переговоры с Азербайджаном о вариантах транспортировки нефти

Казахстанская нефтегазовая компания "КазМунайГаз" (КМГ) продолжает переговоры с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) о реализации вариантов транспортировки нефти, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в Минэнерго Казахстана.
"В рамках дальнейшей диверсификации путей экспорта казахстанской нефти и развития Транскаспийского международного транспортного маршрута министерством энергетики и КМГ были начаты переговоры c азербайджанской стороной по вопросам транспортировки казахстанской нефти через территорию Азербайджанской Республики", - напомнили в министерстве энергетики.
По словам представителя ведомства, в настоящее время КМГ продолжает обсуждения с SOCAR и казахстанскими нефтедобывающими компаниями по различным вариантам транспортировки нефти.
Ранее глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков говорил, что через Азербайджан рассматривается возможность транспортировки лишь небольшого объема нефти.
"Вопрос отгрузки какого-то объема нефти через Каспий на Азербайджан - это вопрос технический, и вопрос стоит не о каких-то огромных объемах отгрузки, а о части избыточных объемов, которые у нас могут появиться (в результате увеличения добычи нефти - ИФ)", - уточнял министр.
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