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ТЭК 05.09.2022 10:32

Казахстан продолжает переговоры с Азербайджаном о вариантах транспортировки нефти

Казахстанская нефтегазовая компания "КазМунайГаз" (КМГ) продолжает переговоры с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) о реализации вариантов транспортировки нефти, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в Минэнерго Казахстана.

"В рамках дальнейшей диверсификации путей экспорта казахстанской нефти и развития Транскаспийского международного транспортного маршрута министерством энергетики и КМГ были начаты переговоры c азербайджанской стороной по вопросам транспортировки казахстанской нефти через территорию Азербайджанской Республики", - напомнили в министерстве энергетики.

По словам представителя ведомства, в настоящее время КМГ продолжает обсуждения с SOCAR и казахстанскими нефтедобывающими компаниями по различным вариантам транспортировки нефти.

Ранее глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков говорил, что через Азербайджан рассматривается возможность транспортировки лишь небольшого объема нефти.

"Вопрос отгрузки какого-то объема нефти через Каспий на Азербайджан - это вопрос технический, и вопрос стоит не о каких-то огромных объемах отгрузки, а о части избыточных объемов, которые у нас могут появиться (в результате увеличения добычи нефти - ИФ)", - уточнял министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КАЗАХСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН, НЕФТЬ, ТРАНСПОРТИРОВКА


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