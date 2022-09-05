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Оборона 05.09.2022 14:10

В Гяндже стартовали учения ВВС Азербайджана и Турции

Минобороны Азербайджана сообщает о начале в понедельник совместных азербайджано-турецких совместных учений ВВС «TurAz Qartalı-2022».

Церемония открытия учений состоялась в Гяндже с участием военнослужащих из Азербайджана и Турции и главы исполнительной власти города Ниязи Байрамова.

«В ходе церемонии был дан брифинг о целях учений, подготовке личного состава, дислокации, привлекаемых силах, выполняемых задачах, полете и применении авиационной техники», - сообщили в оборонном ведомстве.

Э.Шафиев

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ТУРЦИЯ, УЧЕНИЯ


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