В Гяндже стартовали учения ВВС Азербайджана и Турции

Минобороны Азербайджана сообщает о начале в понедельник совместных азербайджано-турецких совместных учений ВВС «TurAz Qartalı-2022». Церемония открытия учений состоялась в Гяндже с участием военнослужащих из Азербайджана и Турции и главы исполнительной власти города Ниязи Байрамова. «В ходе церемонии был дан брифинг о целях учений, подготовке личного состава, дислокации, привлекаемых силах, выполняемых задачах, полете и применении авиационной техники», - сообщили в оборонном ведомстве. Э.Шафиев

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