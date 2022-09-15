Баку и Вашингтон обсудили военное сотрудничество и ситуацию на азербайджано-армянской границе

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и заместитель министра обороны США Колин Каль провели в четверг телефонный разговор, обсудив двустороннее сотрудничество и ситуацию на азербайджано-армянской границе. Об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

«В ходе телефонного разговора Гасанов и Каль обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества, а также напряженность и текущую ситуацию на азербайджано-армянской государственной границе», - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана отметили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Р.Керимов