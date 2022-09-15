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Внешняя политика 15.09.2022 17:53

Баку и Вашингтон обсудили военное сотрудничество и ситуацию на азербайджано-армянской границе

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и заместитель министра обороны США Колин Каль провели в четверг телефонный разговор, обсудив двустороннее сотрудничество и ситуацию на азербайджано-армянской границе. Об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

«В ходе телефонного разговора Гасанов и Каль обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества, а также напряженность и текущую ситуацию на азербайджано-армянской государственной границе», - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана отметили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Р.Керимов

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Тэги: США, РАЗГОВОР, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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