Гафарова: заявление Пелоси в Армении - яркое проявление двойных стандартов

Председатель Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова подвергла критике спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси за предвзятость и однобокость при оценке ситуации на Южном Кавказе.

«Высказывание спикера Палаты представителей США в Армении отражает далекий от объективности, предвзятый и однобокий подход к произошедшему», - заявила Гафарова, слова которой приводит в воскресенье отдел по связям с общественностью и прессы парламента.

Она предположила, что Пелоси, «известная в течение всей своей карьеры как проармянский политик», «сделала упомянутое высказывание под воздействием армянской пропаганды».

По мнению Гафаровой, предпринятая накануне промежуточных выборов в Конгресс США поездка в Армению служит личным интересам Пелоси, чтобы последняя смогла «заручиться поддержкой армянского лобби».

Спикер азербайджанского парламента заявила, что Пелоси «следовало бы понять, что ее высказывание, усиливая реваншистские настроения в Армении, наносит серьезный удар по процессу нормализации отношений Азербайджана и Армении, а также усилиям по установлению длительного мира и стабильности в регионе».

Гафарова добавила, что «за почти тридцать лет, что азербайджанские земли были оккупированы Арменией, мы ни разу не стали свидетелями заявлений подобных Нэнси Пелоси политиков в поддержку норм и принципов международного права, а также территориальной целостности и суверенитета Азербайджана».

«Они предпочли промолчать о политике этнических чисток со стороны Армении, о том, что почти миллионов наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами, об актах вандализма, творимых в оккупационный период и о разрушении наших городов и сел. Они избегали озвучить какую-либо позицию в отношении всего этого. В таком случае данное высказывание, сделанное спикером Палаты представителей Конгресса США под влиянием армянской пропаганды, следует расценить лишь как очередное яркое проявление двойных стандартов», - полагает спикер азербайджанского парламента.

Р.Керимов