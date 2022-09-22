Генсек ОДКБ встретился с армянскими военными в приграничье с Азербайджаном

Миссия Организации о коллективной безопасности в Армении во главе с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем в четверг встретилась с военнослужащими Вооружённых сил республики на границе с Азербайджаном, сообщил секретариат ОДКБ.

"Станислав Зась встретился с командирами подразделений Вооруженных Сил Республики Армения, развернутых на линии соприкосновения, представителями местных властей. Он также побеседовал с военнослужащими, принимавшими участие в боевых действиях", - говорится в пресс-релизе.





Миссия ОДКБ во главе с генсеком Организации прибыла в Армению в соответствии с решением внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ 13 сентября. В состав Миссии входят представители государств - членов ОДКБ, являющиеся сотрудниками рабочих органов организации.