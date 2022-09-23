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Дальнее зарубежье 23.09.2022 15:55

ФРГ предоставило Украине еще шесть зенитных самоходных установок «Гепард»

Германия предоставила Украине еще шесть зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, доведя их общее количество до 30 единиц, следует из данных федерального правительства.

ВСУ получили 59 тыс. снарядов для ЗСУ Gepard, пять 227-мм реактивных систем залпового огня M270 MARS. Кроме того, Киеву летом было передано 12 155-мм самоходных гаубиц PzH 2000 и 10,5 тыс. снарядов к ним.

ВСУ также получили 23,8 тыс. противотанковых ракетных комплексов Panzerfaust 3 с более чем тремя тыс. ракет, около 15 тыс. противотанковых мин, 54 боевые машины пехоты М113 и 3,2 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов.

Помимо этого, после начала российской военной спецоперации на Украине Киев также получил от Берлина большое количество другого вооружения и военной техники.

На данный момент военная помощь ФРГ Украине оценивается в 1,2 млрд долл.

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Тэги: ФРГ, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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