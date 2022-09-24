Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в регионе и вопросы сотрудничества

Главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили на встрече в Нью-Йорке ситуацию в регионе и вопросы сотрудничества.

В МИД Азербайджана сообщили, что в ходе встречи Байрамов отметил важность двустороннего сотрудничества между Баку и Тегераном и успешную реализацию ряда проектов двумя странами.

«Выражено удовлетворение сотрудничеством в формировании транспортных и коммуникационных коридоров в регионе, - отмечается в сообщении.

В нем говорится, что Байрамов подробно проинформировал своего иранского коллегу о последних провокациях Армении на границе с Азербайджаном.

Стороны также обменялись мнениями по некоторым вопросам двустороннего сотрудничества.

Встреча прошла на полях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Р.Керимов