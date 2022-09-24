Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в регионе и вопросы сотрудничества

Главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили на встрече в Нью-Йорке ситуацию в регионе и вопросы сотрудничества.
В МИД Азербайджана сообщили, что в ходе встречи Байрамов отметил важность двустороннего сотрудничества между Баку и Тегераном и успешную реализацию ряда проектов двумя странами.
«Выражено удовлетворение сотрудничеством в формировании транспортных и коммуникационных коридоров в регионе, - отмечается в сообщении.
В нем говорится, что Байрамов подробно проинформировал своего иранского коллегу о последних провокациях Армении на границе с Азербайджаном.
Стороны также обменялись мнениями по некоторым вопросам двустороннего сотрудничества.
Встреча прошла на полях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Р.Керимов
Свыше 4,5 млн тонн продукции АПК экспортировали из Украины в рамках зерновой сделки
США лишились нефтяной подушки безопасности - WSJ
Китайская CATL может расширить сервис быстрой смены аккумуляторов электрокаров на другие страны
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 614,6 млн
В Бельгии предсказывают осеннюю "волну" коронавирусной инфекции
В Азербайджане небольшой рост случаев COVID-19, скончались два человека
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
Администрация Байдена задумалась об ускорении поставок атомных подлодок для Австралии
Шольц отправится на Ближний Восток для заключения соглашений о поставках энергоресурсов
Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Bakcell распространила дополнительную информацию в связи с перебоями в работе сети
“Nar” продолжает вносить свой вклад в развитие языка жестов в стране
Держатели карты Birbank Visa смогут выиграть билет на Чемпионат мира по футболу FIFA 2022
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично