Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

23.09 $/bbl +/- WTI 78.74 -4.75 Brent 86.15 -4.31

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 24.09.2022 09:30

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в регионе и вопросы сотрудничества

Главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили на встрече в Нью-Йорке ситуацию в регионе и вопросы сотрудничества.

В МИД Азербайджана сообщили, что в ходе встречи Байрамов отметил важность двустороннего сотрудничества между Баку и Тегераном и успешную реализацию ряда проектов двумя странами.

«Выражено удовлетворение сотрудничеством в формировании транспортных и коммуникационных коридоров в регионе, - отмечается в сообщении.

В нем говорится, что Байрамов подробно проинформировал своего иранского коллегу о последних провокациях Армении на границе с Азербайджаном.

Стороны также обменялись мнениями по некоторым вопросам двустороннего сотрудничества.

Встреча прошла на полях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ВСТРЕЧА, МИД


Похожие новости


Отголоски землетрясения магнитудой 5,5 в Иране ощутили в Азербайджане Азербайджан не сталкивается с давлением России или Ирана - Алиев Азербайджан, Иран и Россия обсудят на следующей неделе в Баку МТК «Север-Юг» и ж/д проект Решт-Астара В Тегеране заявили, что Иран, Азербайджан и Россия намерены совместно инвестировать в проект строительства ж/д Решт-Астара В Азербайджане на границе с Ираном произошло землетрясение Таможенники Азербайджана, РФ и Ирана подписали меморандум по облегчению транзита грузов

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az