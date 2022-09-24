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Дальнее зарубежье 24.09.2022 23:20

Пекин будет добиваться мирного воссоединения материковой КНР с Тайванем - глава МИД

Пекин продолжит стремиться к мирному воссоединению Тайваня с материковым Китаем, и для достижения этой цели он намерен противостоять сторонникам сепаратизма на острове, заявил в субботу министр иностранных дел КНР Ван И.

"Китай продолжит работу над мирным воссоединением, прикладывая честно усилия, и, чтобы достичь этой цели, мы должны решительно и твердо противостоять сторонникам сепаратизма, независимости Тайваня", - сказал Ван И, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

Кроме того, Ван И предостерег от вмешательства извне в тайванский вопрос.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.

Ранее в этом году Пекин раскритиковал визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, сочтя поездку вмешательством во внутренние дела Китая.

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, МИД


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