В ЕС предложили запретить экспорт смартфонов и радаров в РФ, оказание IT-услуг

Новый пакет санкций ЕС против РФ может предусматривать запрет на экспорт десятков высокотехнологичных товаров, сообщает EUobserver со ссылкой на документ, составленный Ирландией, Польшей и странами Балтии.
В частности, речь идет о смартфонах, радиолокационной аппаратуре и лазерном оборудовании. Также авторы инициативы хотели бы запретить фирмам ЕС оказывать IT-услуги российским клиентам и прекратить использовать в ЕС продукцию Kaspersky Lab.
Другие предложения предусматривают запрет на транзакции с алмазами из России, на ввоз банкнот ЕС и США в РФ, на продажу недвижимости россиянам. Также составители инициативы хотят запрета на финансирование Россией лоббистских фирм, негосударственных организаций и аналитических центров, зарегистрированных в ЕС.
Кроме того, речь идет о снятии с эфира ряда российских телеканалов и об ограничении доступа к сайтам NewsFront, SouthFront, аналитического центра Katehon, Фонда стратегической культуры и информационного агентства Инфорос.
Также поступило предложение замораживать активы и запрещать въезд в ЕС лицам, помогающим России обходить санкции.
Ранее на этой неделе агентству Bloomberg стало известно, что Ирландия, Польша и страны Балтии предложили для очередного пакета европейских антироссийских санкций отключить Газпромбанк от SWIFT, ограничить сотрудничество с РФ в области ядерной энергетики и расширить санкции в отношении энергоресурсов. Кроме того, санкции могут включать ужесточение ограничительных мер, связанных с операциями с криптоактивами, ограничения на страховые услуги.
В пятницу газета The Financial Times сообщила о том, что начинаются встречи представителей Европейской комиссии с чиновниками из стран ЕС, на которых будет обсуждаться очередной пакет санкций в отношении России.
В Азербайджане опровергли информацию об открытии огня в районе границы с Арменией и ранении военнослужащих
Баку и Ереван должны как можно скорее подписать всеобъемлющее мирное соглашение, предложенное Азербайджаном - Чавушоглу
Выступление Пашиняна на ГА ООН свидетельствует о том, что Ереван намерен продолжать конфронтацию с Азербайджаном - Байрамов
ФРГ и ОАЭ подписали контракт о поставках СПГ в Германию
Правительство Азербайджана одобрило проект госбюджета-2023 и представит его президенту
Азербайджан на мажорной ноте завершил выступление в Лиге наций
Кипчоге обновил собственный рекорд в марафоне
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 8%
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Bakcell распространила дополнительную информацию в связи с перебоями в работе сети
“Nar” продолжает вносить свой вклад в развитие языка жестов в стране
Держатели карты Birbank Visa смогут выиграть билет на Чемпионат мира по футболу FIFA 2022
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично