Генсек НАТО обещает поддерживать Украину столько, сколько потребуется

НАТО готова продолжать оказывать поддержку Киеву столько времени, сколько будет нужно, заявил в пятницу генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет нужно", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг напомнил, что НАТО "выступает в поддержку независимости и территориальной целостности Украины".

Отвечая на вопрос о том, считает ли он возможным ускоренное рассмотрение вопроса о присоединении Украины к НАТО, Столтенберг напомнил, что "все страны имеют право подавать заявку на членство". При этом он подчеркнул, что любое решение о вступлении в НАТО той или иной страны, согласно правилам, должно приниматься единогласно всеми членами Североатлантического альянса.