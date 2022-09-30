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Дальнее зарубежье 30.09.2022 21:03

Генсек НАТО обещает поддерживать Украину столько, сколько потребуется

НАТО готова продолжать оказывать поддержку Киеву столько времени, сколько будет нужно, заявил в пятницу генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет нужно", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг напомнил, что НАТО "выступает в поддержку независимости и территориальной целостности Украины".

Отвечая на вопрос о том, считает ли он возможным ускоренное рассмотрение вопроса о присоединении Украины к НАТО, Столтенберг напомнил, что "все страны имеют право подавать заявку на членство". При этом он подчеркнул, что любое решение о вступлении в НАТО той или иной страны, согласно правилам, должно приниматься единогласно всеми членами Североатлантического альянса.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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