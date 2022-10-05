Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

04.10 $/bbl +/- WTI 86.52 +2.89 Brent 91.80 +2.94

Погода в Баку

  ночь день

АПК 05.10.2022 16:01

Доля РФ в поставках пшеницы в Азербайджан сократилась до 74% по итогам 9 мес. 2022г

Казахстан за январь-сентябрь 2022 году увеличил свою долю на рынке поставок пшеницы в Азербайджане, доля РФ, наоборот, снизилась, заявил глава Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Минэкономики Азербайджана Мамед Аббасбейли.

«С точки зрения структуры импорта пшеницы основными рынками импорта пшеницы исторически была Россия и, в какой-то мере, Казахстан. В 2020 году доля импорта продовольственной пшеницы из России составляла 98%, в 2021 году - она снизилась до 94-95%, за январь-сентябрь 2022 года – сократилась до 74%, взамен увеличилась доля Казахстана», - сказал Аббасбейли в среду в Баку на XII Международной зерновой торговой конференции.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, такая тенденция должна стимулировать российских экспортеров для сохранения своих позиций на азербайджанском рынке. «Для этого необходимо урегулировать транспортно-логистические вопросы, вопросы цены, обменного курса и системы оплаты. Также очень важно качество продукции», - отметил Аббасбейли.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ПШЕНИЦА


Похожие новости


Порядка 98 тыс. россиян въехали в Казахстан и более 64 тыс. выехали с 21 сентября Казахстанская авиакомпания SCAT в конце октября запустит рейсы из Петербурга в Астану Токаев остался доволен переговорами с Путиным в Сочи Промышленная кооперация и торговля Казахстана с РФ успешно развиваются - Токаев Токаев заявляет, что рассчитывает на приезд Путина в Казахстан на октябрьский саммит СНГ Путин встретится с Токаевым в Сочи

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az