Доля РФ в поставках пшеницы в Азербайджан сократилась до 74% по итогам 9 мес. 2022г

Казахстан за январь-сентябрь 2022 году увеличил свою долю на рынке поставок пшеницы в Азербайджане, доля РФ, наоборот, снизилась, заявил глава Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Минэкономики Азербайджана Мамед Аббасбейли.
«С точки зрения структуры импорта пшеницы основными рынками импорта пшеницы исторически была Россия и, в какой-то мере, Казахстан. В 2020 году доля импорта продовольственной пшеницы из России составляла 98%, в 2021 году - она снизилась до 94-95%, за январь-сентябрь 2022 года – сократилась до 74%, взамен увеличилась доля Казахстана», - сказал Аббасбейли в среду в Баку на XII Международной зерновой торговой конференции.
Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, такая тенденция должна стимулировать российских экспортеров для сохранения своих позиций на азербайджанском рынке. «Для этого необходимо урегулировать транспортно-логистические вопросы, вопросы цены, обменного курса и системы оплаты. Также очень важно качество продукции», - отметил Аббасбейли.
Х.Насирзаде
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