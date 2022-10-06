Нефть проекта "Сахалина-2", смешанная с конденсатом, исключена из санкций ЕС на транспортировку и соответствующие услуги при поставке в Японию сроком до 5 июня 2023 года, следует из опубликованного 8-го пакета санкций Евросоюза в отношении России.
Новым пакетом ЕС запрещает государствам-членам транспортировать нефть и нефтепродукты, включая услуги по перевалке ship-to-ship, в третьи страны. Правило вступает в силу с 5 декабря 2022 года для нефти и с 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов из РФ или российского происхождения.
Ранее было запрещено оказывать услуги, прямо или косвенно, по технической поддержке, брокерских услуг, финансирования или финансовой поддержки, связанных с транспортировкой (включая ship-tо-ship) в третьи страны нефти и нефтепродуктов из РФ или российского происхождения.
Сейчас же вводится запрет на транспортировку и одновременно устанавливаются исключения из такого запрета: если нефть или нефтепродукты продаются по ценовому потолку, который еще не установлен, если продукция лишь загружается в России, а также для энергетических проектов, согласованных Коалицией потолка цен (Price Cap Coalition), - для исключения определенных энергетических проектов, необходимых для энергетической безопасности некоторых третьих стран.
В 8-м пакете в числе таких проектов упомянута нефть проекта "Сахалин-2", смешанная с конденсатом, в случае поставок в Японию.
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