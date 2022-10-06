Алиев: мировое общество признает, что Карабах – это Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку требует вывода остатков армянских вооруженных формирований, находящихся в Карабахе.
«Армянские вооруженные силы по сей день все еще не выведены с нашей территории. Мы требуем этого. Правда, часть из них выведена, но они все еще присутствуют на нашей земле, и мы ждем, что этому будет положен конец», - сказал Алиев в Праге в интервью азербайджанским телеканалам.
При этом он подчеркнул, на сегодняшний день мировое сообщество уже осознает, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. «Сегодня мировое сообщество не только понимает, но и провозглашает истину, что Карабах – это Азербайджан! Армяне, проживающие в Карабахе, являются нашими гражданами, и мы не собираемся обсуждать их судьбу и будущую жизнь ни с одной страной, в том числе и с Арменией. Это наше внутреннее дело», - отметил Алиев.
Президент отметил, что армяне, проживающие в карабахском регионе Азербайджана, будут иметь такие же права, как и другие граждане страны. «В любом случае они могут быть уверены, что их интегрированная жизнь в азербайджанском обществе будет намного лучше, чем нынешняя», - подчеркнул Алиев.
Х.Насирзаде
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