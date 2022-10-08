В Карабахе создадут 150 тыс. рабочих мест

Официальный Баку в рамках масштабных восстановительных работ в Карабахском экономическом районе намерен создать 150 тыс. рабочих мест, заявил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.
«Разумеется, главным фактором, обеспечивающим возвращение населения на освобождённые территории, является обеспечение рабочими местами. В целом только по Карабахскому экономическому району мы надеемся создать 150 тыс. рабочих мест, что, в свою очередь, даст импульс росту ВВП», - сказал Гусейнов в субботу на научно-практической конференции на тему «Нафталан - синергетический источник здоровья и туризма: новые реалии в регионе», проходящей в Нафталане.
Спецпредставитель отметил, что промышленность и добыча, АПК и туризм, а также создание рабочих мест в госсекторе и развитие МСП будут драйверами развития региона.
Привлекая местных и иностранных специалистов, добавил Гусейнов, правительство внимательно изучает туристический потенциал Карабахского экономического района.
Он также отметил, что на сегодняшний день уже разработаны туристические концепции поселка Суговушан Тертерского района, села Туг и поселка Гадрут Ходжавендского района.
По первичным прогнозам, обратил внимание Гусейнов, на первом этапе, который завершится до 2026 года, в Физулинском, Агдамском районах планируется восстановить 32 села и вернуть около 66 тыс. человек.
Х.Насирзаде
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