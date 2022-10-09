Определены соперники сборной Азербайджана по отбору на ЕВРО-2024

Сборная Азербайджана по футболу сыграет с командами Бельгии, Австрии, Швеции и Эстонии в отборочном раунде чемпионата Европы 2024 года в Германии. Таковы итоги жеребьевки, прошедшей в воскресенье во Франкфурте (Германия).
Азербайджанская дружина попала в группу F.
В отборочном раунде принимают участие 53 сборные. Они поделены на десять групп, в семи из которых по пять команд, в трех - по шесть.
Команды при жеребьевке посеяны в соответствии с общим рейтингом Лиги наций на сезон-2022/23 и распределены по семи корзинам, азербайджанский коллектив определен в четвертую корзину, ранее сообщали в УЕФА.
Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в десяти городах Германии.
Р.Керимов
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны
Байрамов призвал осудить Армению за минирование территории Азербайджана
Начальник Генштаба ВС Азербайджана поставил задачу повысить интенсивность учений сил спецназа
Путин заявил, что Россия успешно решает вопросы продбезопасности
Более 6,5 млн тонн украинского продовольствия экспортировано в рамках стамбульской зерновой сделки
Токаев поручил главе QazaqGaz форсировать строительство ГПЗ на Кашагане
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Генпрокуратура и Минфин Сахалина обратились в суд с иском к Exxon Neftegas Limited
В Кремле заявили, что решения в рамках ОПЕК+ позволяют противостоять действиям США
Первый космический запуск Японии в этом году состоится 12 октября
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Держатели карты Birbank заработали в сентябре 1,7 млн манатов кешбэка
Посол Нидерландов встретилась с руководством Банка Республика
При поддержке Bakcell прошла очередная акция «Защитим Каспий!»
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично