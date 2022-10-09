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Спорт 09.10.2022 14:55

Определены соперники сборной Азербайджана по отбору на ЕВРО-2024

Сборная Азербайджана по футболу сыграет с командами Бельгии, Австрии, Швеции и Эстонии в отборочном раунде чемпионата Европы 2024 года в Германии. Таковы итоги жеребьевки, прошедшей в воскресенье во Франкфурте (Германия).

Азербайджанская дружина попала в группу F.

В отборочном раунде принимают участие 53 сборные. Они поделены на десять групп, в семи из которых по пять команд, в трех - по шесть.

Команды при жеребьевке посеяны в соответствии с общим рейтингом Лиги наций на сезон-2022/23 и распределены по семи корзинам, азербайджанский коллектив определен в четвертую корзину, ранее сообщали в УЕФА.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в десяти городах Германии.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФУТБОЛ, ЕВРО-2024


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