Определены соперники сборной Азербайджана по отбору на ЕВРО-2024

Сборная Азербайджана по футболу сыграет с командами Бельгии, Австрии, Швеции и Эстонии в отборочном раунде чемпионата Европы 2024 года в Германии. Таковы итоги жеребьевки, прошедшей в воскресенье во Франкфурте (Германия).

Азербайджанская дружина попала в группу F.

В отборочном раунде принимают участие 53 сборные. Они поделены на десять групп, в семи из которых по пять команд, в трех - по шесть.

Команды при жеребьевке посеяны в соответствии с общим рейтингом Лиги наций на сезон-2022/23 и распределены по семи корзинам, азербайджанский коллектив определен в четвертую корзину, ранее сообщали в УЕФА.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в десяти городах Германии.

Р.Керимов