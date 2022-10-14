США и союзники наращивают флот морских беспилотников, системы слежения в водах Ближнего Востока

Американские ВМС и страны-союзники увеличивают количество и разнообразие морских беспилотников в водах Ближнего Востока, а также развивают в этом регионе системы слежения за водными путями, сообщает Defense news.

"Сегодня в Персидском заливе порядка 8 тыс. идущих куда-либо судов, ни один человек, возможно, не способен отследить такое движение (...) Но мы видим, как искусственный интеллект может это сделать, он довольно-таки точен", - заявил командующий 5-м флотом ВМС США вице-адмирал Брэд Купер.

Издание напоминает, что в 2021 году 5-й флот ВМС США создал подразделение Task Force 59, которое для улучшения осведомленности о ситуации в регионе создало сеть для интеграции надводных беспилотников с искусственным интеллектом и персоналом в контрольном центре. Task Force 59 экспериментировало с коммерческими беспилотниками и технологиями искусственного интеллекта для их возможного использования в разведывательных миссиях и сборе информации на Ближнем Востоке. Также сотрудники Task Force 59 сотрудничали с ВМС стран региона, а центры беспилотных технологией появились в Манаме (Бахрейн) и в Акабе (Иордания).

Ранее в 5-м флоте объявили, что намерены получить к лету 2023 году флот из 100 беспилотных аппаратов - 20 американских и 80 у региональных партнеров. При этом ВМС США будет арендовать беспилотники, но контролировать их активность.

Однако вице-адмирал отказался сказать, сколько беспилотников уже находится в региональных водах. Также, по его словам, Бахрейн и Кувейт согласились закупить беспилотные аппараты.

В феврале 2022 года Task Force 59 организовало морские учения, на которых демонстрировало возможности совместной работы беспилотников и искусственного интеллекта. Командующий 5-м флотом сказал, что целью мероприятия было показать Израилю, Иордании, ОАЭ как такие средства могут лучше обеспечить безопасность их побережья, чем традиционные патрули на лодках и фрегаты.

Купер напомнил, что ранее США вместе с Саудовской Аравией испытали в море систему передачи данных на основе таких технологий. Затем после изучения полученного опыта США провели подобные испытания с Иорданией, потом с Израилем, и после этого с Португалией. В последнем случае сеть передачи данных работала вместе с системой спутниковой связи Starlink.

Вице-адмирал уточнил, что Starlink не функционирует на Ближнем Востоке, однако к следующей весне по этому региону будет работать новая спутниковая группировка, которая поможет в функционировании сети передачи данных Task Force 59.

По его словам, военные будут быстро модернизировать существующие аппараты и технологии. Он не назвал конкретных примеров модернизации, но упомянул о работах над беспилотным судном Saildrone Explorer, предназначенном для непрерывного сбора информации, и над беспилотным катером Devil Ray T-38 компании Martac.

Он добавил, что ранее группа из беспилотников в течении более 200 дней прошла свыше 3,2 тыс. км из залива Акаба к южной оконечности Красного моря. Вице-адмирал добавил, что подобное можно повторить и в других районах мира.