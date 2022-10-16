Баку и Тегеран выступили против присутствия иностранных сил на Южном Кавказе - МИД Ирана

Баку и Тегеран выступают против присутствия иностранных сил на Южном Кавказе, эту позицию государств озвучили в ходе телефонного разговора в субботу министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хоссейн Амир Абдоллахиян, сообщает МИД Ирана.

Согласно внешнеполитическому ведомству, которое приводит подробности телефонного разговора, Амир Абдоллахиян назвал присутствие иностранных сил на Южном Кавказе общей проблемой стран региона, выразив «несогласие Ирана с размещением любых иностранных сил в регионе».

Говоря о последних событиях на Южном Кавказе, Амир Абдоллахиян заявил о поддержке Тегераном суверенитета и территориальной целостности стран, включая Азербайджан и Армению, и отметил, что такой подход является «постоянной политикой Исламской Республики Иран».

В свою очередь Байрамов «выступил против присутствия иностранных сил в регионе, поддержав позицию Исламской Республики Иран», говорится в сообщении.

Ранее МИД Азербайджана сообщал, что в ходе телефонного разговора в субботу Байрамов и Амир Абдоллахиян обсудили ряд вопросов, в том числе двусторонней повестки дня, ситуацию на Южном Кавказе, сотрудничество в рамках международных организаций, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Р.Керимов