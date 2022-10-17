Президент Грузии не исключает введения виз для граждан России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не исключила вероятности обсуждения в стране вопроса о введении визового режима для граждан России.

Как заявила она на совместной с президентом Молдовы пресс-конференции в Кишиневе в понедельник, принимаемых ныне мер в связи с возросшим потоком россиян в Грузию, "может быть недостаточно".

"Возможно, нужно будет говорить и о визах для граждан России, поскольку сейчас все довольно либерально, это решение должно принять правительство Грузии вместе с обществом", - заявила президент Грузии.

По ее словам, "граждане России, которые попали в Грузию - это очевидный вызов для нас". "Сейчас в Грузию приезжают как бывшие граждане нашей страны, так и граждане России. На границе применяются механизмы контроля, чтобы не было опасности для жителей", - отметила Зурабишвили.

В свою очередь, президент Молдовы Майя Санду заявила, что с начала боевых действий в Украине "риски для безопасности Молдовы выросли".

"Уже тогда, с самого начала, был введен дополнительный контроль иностранных граждан на границе. Этот контроль действует и сейчас, когда поток граждан увеличился. Большинство приезжающих сейчас в Молдову - это граждане нашей страны, которые имеют и гражданство России. Но есть и граждане России. Они подвергаются контролю, как и все иностранные граждане", - сказала Санду.