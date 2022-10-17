Подача газа в Армению будет приостановлена 18-19 октября в связи плановым ремонтом на газопроводе

Подача природного газа из России в Армению приостановлена в связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье", сообщает ЗАО "Газпром Армения".

"В связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ-Закавказье" с 18 по 19 октября будет временно приостановлена поставка природного газа в Армению", - говорится в сообщении пресс-службы.

В этот период газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов.