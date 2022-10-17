Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

14.10 $/bbl +/- WTI 85.61 -3.50 Brent 91.63 -2.94

Регион 17.10.2022 23:45

Подача газа в Армению будет приостановлена 18-19 октября в связи плановым ремонтом на газопроводе

Подача природного газа из России в Армению приостановлена в связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье", сообщает ЗАО "Газпром Армения".

"В связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ-Закавказье" с 18 по 19 октября будет временно приостановлена поставка природного газа в Армению", - говорится в сообщении пресс-службы.

В этот период газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ГАЗ, ПОСТАВКИ


Похожие новости


Путин предлагает Алиеву и Пашиняну провести встречу в России Байрамов, Лавров и Мирзоян обсудили шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Алиев и Путин встретятся в Астане Путин призывает Баку и Ереван к сдержанности Открытие транспортного сообщения между Азербайджаном и Арменией привлечет до $5 млрд инвестиций из РФ на армянский рынок Москва готова приветствовать визит Пелоси в Армении при условии его результативности для стабилизации отношений Баку и Еревана - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az