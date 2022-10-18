Мирзоян хочет встретиться с Чавушоглу

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о готовности встретиться со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
"Мы заинтересованы в успешном завершении диалога с Турцией. И любая встреча, которая поможет успеху, может произойти. Я не против такой встречи (с Чавушоглу - ИФ). Я готов к встрече. Надеюсь, такая встреча может зарегистрировать существенные результаты", - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт в Ереване во вторник.
По его словам, во время подобных встречи стороны должны предпринимать "искренние и серьезные шаги для установления дипломатических отношений и открытия границ".
Ранее глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что готов к встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном, но конкретики по дате пока нет.
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